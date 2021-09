Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRUPPO LUFTHANSAVENEZIA Air Dolomiti, cambio al vertice mentre per l'anno prossimo è in programma l'aumento di due unità della flotta in servizio in Italia con base a Verona.La compagnia del gruppo Lufthansa dal primo gennaio 2022 avrà come amministratore delegato Steffen Harbarth, uno dei due Ad di Lufthansa CityLine. L'attuale presidente e ceo Joerg Eberhart, in carica dal 2014, assumerà la carica di Head of Strategy & Organizational...