VENEZIA Agsm-Aim mette in campo oltre 600 milioni di investimento per il nuovo piano industriale tutto focalizzato su economia circolare ed energia verde. Per ora Ascopiave e altre alleanze possono attendere: «Non abbiamo dossier aperti. Siamo focalizzati sull'integrazione tra le due realtà di Verona e Vicenza, il nostro obiettivo è passare da 700mila e 1 milione di clienti entro il 2024. Dopo torneremo a incontrare tutti», spiega il nuovo Ad della multiutility del Veneto occidentale Stefano Quaglino, 60 anni, che avverte: «Non saremo mai una low cost company, ma punteremo sull'efficienza e la digitalizzazione per dare servizi sempre migliori». Insomma, il gruppo conferma la ambizione di giocare un ruolo di leadership nel settore delle multiutility, anche come polo aggregante in particolar modo nel Nordest, ma per ora niente operazioni straordinarie.

L'ex Dolomiti Energia si presenta dopo il macchinoso via alla grande alleanza da 1,5 miliardi di ricavi con il pedigree di grande esperto di rinnovabili. «L'integrazione è partita solo a gennaio, Agsm Aim presto passerà tutte le partecipazioni operative alle singole società di scopo e diventerà una holding di controllo - spiega il manager scelto dal primo azionista, il Comune di Verona -. Il piano industriale prevede investimenti per più di 600 milioni in arco piano mirati sul New Green Deal e transizione energetica. Vogliamo potenziare e migliorare i servizi ai cittadini, digitalizzando le reti e prevenendo al massimo disagi e interruzioni. Vogliamo essere meno visibili possibili e svilupparci al massimo dal punto di vista commerciale diventando attori principali della liberalizzazione della vendita di energia».

Questa la filosofia, poi si deve entrare nel concreto e in conferenza stampa online Quaglino qualche dettaglio lo dà. Liberalizzazione del mercato del gas: «Massima concentrazione sulle due province, Verona e Vicenza, dove vogliamo essere attivi in maniera autonoma. Grande attenzione su nuove opportunità che potrebbero nascere sul mercato, ma non credo che parteciperemo a gare molto lontane dalla nostra area di riferimento». A Ca' del Bue, vicino a Verona, nessun termovalorizzatore: «Certamente si va avanti sulla produzione di biocarburante dalla frazione umida della raccolta di rifiuti e sul revamping per rendere l'impianto più efficiente». Le società dei rifiuti di Vicenza e Verona «andranno certamente in-house, ma prima bisognerà fare in modo che abbiano gambe forti per affrontare il mercato. I dipendenti siano tranquilli». Sulla produzione c'è anche la voglia di sviluppare il geotermico a Vicenza da attrezzare col teleriscaldamento e attenzione massima all'idroelettrico: «Oggi sembra impossibile fare nuovi impianti. Per la nostra centrale di Ala, nel Trentino, c'è attenzione agli sviluppi normativi ed alla proposta di proroga delle concessioni prevista nel piano Colao», dice Quaglino. La sentenza del Tar che boccia le aggregazioni targate A2a non preoccupa l'Ad: «La nostra è una fusione completamente diversa». A Vicenza oltre al geotermico si vuole gestire il rinnovamento di impiantistica e illuminazione pubblica.

A fine piano nel 2024 l'obiettivo è di arrivare a un Ebitda gestionale di oltre 180 milioni (+ 70%) e a utili di gruppo di 60 milioni. Gli investimenti previsti in fonti rinnovabili (solare, idroelettrico, eolico in Toscana) sono di 140 milioni, arrivando a 450 mw di potenza installata, il 60% rinnovabile.

Oltre 75 milioni verranno investiti nel settore ambientale per la gestione dei rifiuti, 100 milioni nelle reti di distribuzione gas e oltre 140 milioni in quelle elettriche. Oltre 100 milioni finiranno nel capitolo smart per oltre 150 mila punti luce intelligenti e 350 punti di ricarica per auto elettriche a Verona e Vicenza.

