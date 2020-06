LA SFIDA

VENEZIA Multiutility, il Nordest fa gola alle società del settore. Per contrastare l'offerta di A2a, sull'alleanza Agsm Verona e Aim Vicenza sono pronte altre quattro manifestazioni d'interesse da parte di Alperia, Dolomiti Energia, Iren ed Hera (che proprio ieri ha ufficializzato l'acquisizione di un altro 2% della trevigiana Ascopiave). Dopo le forti opposizioni politiche di Lega e Fratelli d'Italia all'alleanza con i lombardi di A2a, Agsm Verona e Aim Vicenza hanno avviato sul mercato un'indagine competitiva per individuare possibili alternative «fungibili» e valide alla multiutility lombarda. Oggi è il termine per le quattro società invitate (Hera, Iren, Dolomiti Energia e Alperia) per presentare le manifestazioni d'interesse non vincolanti e, secondo indiscrezioni, tutte e quattro sono pronte a farsi avanti formalmente (una lo avrebbe già fatto). Le manifestazioni d'interesse saranno valutate dagli advisor per essere poi portate all'attenzione dei cda di Aim e Agsm nei primi giorni della prossima settimana. Verona e Vicenza hanno aperto da mesi un tavolo per studiare un'aggregazione con A2a nella veste di partner industriale con una quota attorno al 33% del capitale della newco post fusione in cambio dell'apporto di alcuni asset (idroelettrici e ambientali). Ora c'è da capire se ci sono alternative valide. Un passaggio non solo tecnico ma anche obbligato dalla natura pubblica delle due società venete.

Nel frattempo A2a ha venduto il 2% in Ascopiave a Hera, grande alleato proprio dei trevigiani sulla vendita di energia, per complessivi 18,3 milioni. Hera, comprando il 2%, si porta al 4,9% del capitale del gruppo del gas, mentre A2a ha dimezzato la sua quota al 2% dopo il fallito tentativo di disturbo all'alleanza con i bolognesi che aveva portato Ascopiave ad acquisire anche il 3,67% della lombarda Acsm-Agam. Il comunicato dalla multiutility emiliana si specifica che l'acquisto della partecipazione, «nata da una opportunità di mercato, segue l'operazione analoga del 31 gennaio scorso e anche in questo caso è stata condivisa con Asco Holding in un'ottica di rafforzamento della partnership già avviata con EstEnergy». Insomma, intesa piena. E la Borsa approva: Ascopiave + 1%.

M.Cr.

