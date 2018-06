CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAVENEZIA Genagricola torna a investire in Romania acquisendo, nel Nord-Est del paese, due foreste naturali con querce, tigli, faggi, frassini, ciliegi, aceri, carpini per un totale di 1.770 ettari di suolo. Con questo investimento, ricorda una nota, la holding agroalimentare di Generali Italia, rafforza la sua presenza nel paese, dove già nel 2002 aveva acquistato due vaste tenute a Nord-Ovest per un totale di 5.000 ettari di superficie coltivata. «È un investimento di lungo periodo, soggetto a minime oscillazioni nel tempo, con...