AGRICOLTURAPADOVA Un patto di filiera con il settore agro-alimentare italiano per il rilancio dello zucchero e della barbabietola. È l'auspicio della Cia, espresso ieri a Pontelongo, nel padovano, dove si trova uno dei due stabilimenti per la raffinazione dello zucchero italiano. All'incontro erano presenti il presidente nazionale di Cia Dino Scanavino, quello regionale Gianmichele Passarini, il collega dell'Emilia Romagna Cristiano Fini e quello di Padova Roberto Betto. «Lo zucchero italiano spiega Scanavino è prodotto in gran parte in...