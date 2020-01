AGRICOLTURA

PADOVA Cento milioni di euro di danni causati dalla cimice asiatica, il difficile rapporto tra agricoltura e fauna selvatica, il basso reddito nelle politiche di filiera e un forte bisogno di innovazione e ricambio generazionale. Sono alcuni dei punti principali toccati durante l'assemblea regionale Cia Veneto a Padova. L'occasione per presentare la nuova piattaforma programmatica Il paese che vogliamo condivisa da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

L'associazione, forte di oltre 25mila iscritti in tutta la regione, con una rete capillare di sedi e servizi, nel 2020 ha nuovi obiettivi. «Nel 2019 dice il presidente regionale Gianmichele Passarini siamo riusciti a portare all'attenzione delle istituzioni alcune questioni da troppo tempo in sospeso: sulla fauna selvatica abbiamo innescato una discussione concreta, con la presentazione di una proposta di modifica della legge sulla gestione ora sul tavolo del governo. Sulla cimice asiatica siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Veneto uno stanziamento di circa 4 milioni dai 900mila euro iniziali: sempre pochi rispetto alle centinaia di milioni di danni subiti dalle aziende ortofrutticole, ma meglio di niente. Superando campanilismi e rigidità, abbiamo presentato una lista unitaria per le elezioni nei Consorzi di Bonifica: Cia è passata da 21 a 27 consiglieri eletti».

Cinque i temi chiave della piattaforza Il Paese che vogliamo: manutenzione infrastrutturale; governo del territorio; azioni per favorire e sviluppare filiere a forte vocazione territoriale; nuovi e più incisivi sistemi di gestione della fauna selvatica; un rinnovato protagonismo delle Istituzioni e degli enti locali sul fronte delle politiche europee. «Il Veneto è la seconda regione d'Italia, dopo la Lombardia, per consumo di suolo osserva Passarini -. Occorre preservare il territorio. Non discutiamo sulla gestione del post Vaia, ma cogliamo l'occasione per ripensare all'utilizzo del suolo: la manutenzione è fondamentale». Proprio nel Bellunese Cia ha presentato un progetto per la valorizzazione della filiera del legno.

«Il Veneto è terra di produzioni di eccellenza - conferma il presidente nazionale Dino Scanavino -. Ma l'altissima qualità dei prodotti, il grande lavoro dei nostri agricoltori non è sufficiente in un contesto globale. Viviamo sulla nostra pelle le fluttuazioni del mercato a causa di dazi e guerre commerciali. Se la cimice asiatica distrugge i nostri frutteti, la grande distribuzione sarà costretta a rivolgersi ai mercati esteri».

Elisa Fais

