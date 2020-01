Agricoltura, l'ora della svolta sfida su fondi Ue ed etichette

LE PROSPETTIVE

ROMA Brexit, nuovi dazi in Usa, la Pac (Politica agricola comune) 2021-2027, gli accordi bilaterali con Paesi terzi, l'etichettatura dei prodotti alimentari: l'agenda 2020 per l'agroindustria italiana guarda decisamente oltre i confini nazionali. Tanto più strategici dopo aver archiviato l'ennesimo anno d'oro, nonostante il mercato interno stagnante. Il preconsuntivo annuale indica il record storico di esportazioni di cibo: il dato dei primi nove mesi del 2019 con un incremento del 5% (contro il 2,5% degli altri settori manifatturieri), proietta su base annuale il totale dell'export a 44 miliardi di euro, cioè due in più del 2018. Il settore, comprensivo della trasformazione alimentare e dei servizi collegati, genera il 25% del Pil italiano, secondo Coldiretti che calcola un giro d'affari complessivo di 538 miliardi di euro con 3,8 milioni di persone occupate. Ma non sono poche le ombre sul futuro. «A partire ha precisato la ministra all'Agricoltura Teresa Bellanova ad Agricolae.it dal nutriscore sulle etichette, ai minacciati tagli alla Pac». La questione delle etichette alimentari è sicuramente destinata a tenere banco, essendo diventata tema di battaglia politica anti Europa quando invece l'obiettivo dell'UE è quello della trasparenza sulle qualità degli alimenti e un aiuto ai consumatori a orientare le scelte di acquisto. In primavera si saprà quale sistema di nutriscore verrà adottato. Al momento le proposte sul tavolo sono il semaforo francese (col bollino rosso ai cibi troppo grassi, zuccherati o salati ) e l'etichetta a batteria italiana (che non criminalizza il singolo prodotto, ma lo valuta all'interno della dieta, secondo le quantità consumate).

LE POSIZIONI

Il favore dei Paesi membri è equamente diviso e determinanti saranno Germania e Spagna, ancora indecisi. Occhi puntati su Bruxelles, anche per l'avvio nelle prossime settimane della discussione sulla nuova Pac. I 400 miliardi previsti per il periodo 2021-27 sono inferiori di un buon 15% rispetto al budget precedente per via dell'uscita della Gran Bretagna. L'Italia, secondo produttore agroalimentare europeo, è solo il quarto beneficiario e ora rischia di perdere qualcosa come 2,7 miliardi di euro (385 milioni l'anno) di contributi anche per il previsto riallineamento dei sussidi con i paesi dell'Est. Per quanto riguarda la Brexit, il periodo transitorio con Londra scadrà alla fine dell'anno. «Troppo poco per negoziare un accordo commerciale ampio e approfondito», commenta il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. «L'hard Brexit a scoppio ritardato aggiunge Giansanti porterebbe al ritorno delle frontiere tra Ue e Regno Unito e al ripristino di dazi e controlli sulle merci». Il Regno Unito con 3,4 miliardi di export nel 2018 - è il quarto mercato di sbocco per le produzioni agroalimentari italiane, dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Ancora più consistente l'export negli Usa: 4 miliardi di euro. I nuovi dazi stavolta potrebbero colpire anche vini (1,5 miliardi) e olio d'oliva (400 milioni) e raddoppiare dal 25 al 50 per cento su formaggi, salumi e agrumi. Entro il 13 gennaio a Washington sarà aggiornato il dossier dell'amministrazione Usa sul contenzioso per gli aiuti pubblici europei al consorzio Airbus. A fronte del mercato interno fermo, l'export è di vitale importanza per il settore, tant'è che Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, tra le priorità del 2020 indica l'esigenza di chiudere le trattative per l'accordo col Mercosur, il mercato comune sud americano. «E nessuno - aggiunge Vacondio pensi di non confermare l'accordo Ceta col Canada». Sul fronte interno, infine, tutto il mondo agroindustriale si schiera contro le nuove tasse che dovrebbero entrare in vigore tra luglio (plastic tax) e ottobre (sugar tax) e chiede un alleggerimento del peso della burocrazia, particolarmente gravosa specialmente sui piccoli contadini.

Carlo Ottaviano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA