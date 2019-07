«Agricoltura a rischio ora serve un piano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per fronteggiare il dissesto idrogeologico sono stati stanziati dal Cipe 315 milioni. E' quanto voi del mondo agricolo chiedevate o appena un contentino per tenervi buoni? «Piuttosto che definire la cifra insufficiente, meglio dichiararla assolutamente irrilevante visto che 7 mila comuni sono considerati a rischio dissesto e che 23 milioni di italiani subiscono pesanti diseguaglianze vivendo in aree rurali periferiche, specialmente del centro-sud. La verità è che man mano che si spengono le luci delle metropoli e si va verso le aree interne...