IL BILANCIO

MILANO Il Credit Agricole in Italia ha chiuso il 2020 con un utile netto aggregato di 737 milioni, in calo del 13% rispetto al 2019, di cui 571 milioni di pertinenza del gruppo. Il risultato, spiega una nota, è stato «influenzato da accantonamenti prudenziali a fronte della crisi Covid-19». Per quanto riguarda il solo gruppo bancario, l'utile netto è stato di 206 milioni senza considerare la svalutazione dell'avviamento da 260 milioni decisa «in accordo con la capogruppo Credit Agricole» e contro i 314 milioni del 2019. La perdita netta contabile è stata quindi di 53,4 milioni. I ricavi sono scesi del 3% a 1,9 miliardi, mentre gli oneri operativi si sono attestati a 1,2 miliardi (+ 0,4%). Il costo del credito è stato pari a 84 punti base. Quanto agli aggregati patrimoniali, i crediti verso la clientela sono saliti del 7,6% annuo a 50,2 miliardi e la raccolta diretta è cresciuta del 10,6% a 55 miliardi. La raccolta gestita ha fatto segnare un + 5% a 39,9 miliardi. A livello di gruppo il totale dei finanziamenti all'economia raggiunge i 77,6 miliardi, + 2% rispetto al 2019. Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 14 mila collaboratori e più di 4,6 milioni di clienti.

FRIULADRIA IN CRESCITA

In Friuli Venezia Giulia e Veneto si profila una crescita record delle erogazioni di Crédit Agricole FriulAdria a famiglie e imprese del territorio, per un importo complessivo che sfiora il miliardo e mezzo di euro.

La capogruppo francese Credit Agricole ha segnato nel 2020 un utile netto pubblicato in calo del 34,9% a 4,68 miliardi. Il prodotto netto bancario, composto dal margine d'intermediazione e dalle commissioni, è cresciuto invece dello 0,9% a 33,53 miliardi. L'Agricola è fiducioso sul successo dell'Opa sul Credito Valtellinese, sottolineando che il corrispettivo proposto è adeguato. «Offriamo un buon prezzo. Constato che non c'è una contro-offerta», ha indicato il deputy-ceo della banca francese, Xavier Musca, nell'ambito della presentazione dei conti del 2020: «Penso che negli ultimi 20 anni non ci sia stata nessuna offerta in contanti per una banca italiana». Il Ca offre 737 milioni di euro per il Creval, pari a 10,5 euro per azione, ritenuti insoddisfacenti da alcuni azionisti. Il gruppo, brillante in Borsa a Parigi, distribuirà un dividendo di 0,8 euro per azione a titolo dell'esercizio 2020, con l'opzione di un pagamento in azioni, che offre un rendimento dell'8%.

