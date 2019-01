Aggregazioni, il Tesoro spinge: pronti gli advisor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOROMA Per tutta la giornata di ieri, una dopo l'altra, hanno provato a gettare acqua sul fuoco. Intesa Sanpaolo, Ubi, Banco Bpm, Bper, si sono affrettate a dire che sui loro bilanci gli impatti della nuova stretta della vigilanza sui non performing loans, i crediti deteriorati, non saranno significativi. Ma tra Tesoro e Palazzo Chigi il livello di allerta segna sempre rosso. Seppure non significativi, degli impatti ci saranno. E cumulati tra di loro potrebbero creare un problema al sistema che a marzo vedrà concludersi l'esame degli...