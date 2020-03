Come si risponde alla crisi economica provocata dall'emergenza coronavirus? Anzitutto con due consapevolezze: eravamo già avviati alla recessione anche prima, per cui occorre aggredire le cause preesistenti della nostra mancata crescita; ci sono settori (turismo, commercio, logistica, trasporti) che stanno soffrendo terribilmente, ma i danni più strutturali li rischia la nostra manifattura. Perché le catene di fornitura internazionali sono andate in crisi, a cominciare da quelle con la Cina, e molte filiere, specie della componentistica, potrebbero interrompere il ciclo a lungo. E c'è il rischio che dopo aver perso quote di mercato e capacità produttiva, quando finirà l'emergenza, il nostro tessuto industriale sarà talmente debilitato da non riprendersi più. E la mazzata peggiore colpirà le imprese esportatrici di comparti (automotive, farmaceutica, biomedicale, macchinari industriali, moda) che ci hanno tenuto in piedi dopo le due recessioni del 2008-2009 e del 2011. Fatta l'anamnesi, la terapia prevede sì di intervenire sui sintomi più immediati, ma soprattutto sui problemi strutturali: investimenti ridotti, ritardo tecnologico, scarsi finanziamenti in ricerca e innovazione, arretratezza infrastrutturale. E ancora: mercato del lavoro troppo, burocrazia farraginosa, lentezza della giustizia ed eccessiva pressione fiscale. In tale scenario, le misure di sostegno al reddito annunciate dal Governo (7,5 miliardi), pur utili, paiono solo palliativi. Intendiamoci, è fondamentale evitare che le imprese falliscano garantendo la liquidità, rinviando o sospendendo il pagamento delle imposte, facilitando la concessione di credito da parte delle banche e sostenendo il reddito dei lavoratori. Ma, se non verrà messa in campo una terapia choc, il Paese potrebbe non reggere. Recuperando quei 50 miliardi spesi in cattivo welfare (80 euro, rdc, quota 100) e facendo un po' di nuovo debito, dobbiamo fare: il completamento della rete a banda larga in tutta Italia, lo sviluppo del 5G, il rafforzamento dell'alta velocità, il potenziamento del trasporto pubblico locale su ferro, il miglioramento della rete stradale (ovunque). Come anche un serio piano di interventi contro il dissesto idrogeologico. Senza dimenticare l'innovazione digitale. Come? Primo: estendendo il periodo di accesso al super-ammortamento, visto che tutti gli investimenti sono al momento rinviati. Secondo: allargare e prolungare i benefici previsti dal Industria 4.0. Terzo: sgravi fiscali per chi riporta le produzioni in Italia. Quarto: creazione di cluster di ricerca e sviluppo in grado di mettere in connessione pubblico e privato, ricerca di base e applicata. Quinto: interventi sul mercato del lavoro, dalla pianificazione organica dello smartworking fino alla previsione di sistemi di apprendimento e formazione continua. Una cura da cavallo, ma l'unica possibile.

(twitter @ecisnetto)

