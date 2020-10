LA CLASSIFICA

VENEZIA Umana al primo posto tra le agenzie per il lavoro in Italia per qualità e attenzione verso le persone. Il gruppo fondato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro secondo una classifica stilata per L'Economia del Corriere della Sera precede, come società del settore dove è meglio lavorare, la multinazionale Manpower, Caf Acli e Openjobmetis. Umana, 800 dipendenti in Italia secondo quest'analisi, mette a segno un punteggio di 7,69 ed è al 169. posto della classifica generale stilata dal supplemento su 400 imprese, superando Manpower (7,63 e 188. posto con duemila addetti) e Caf Acli con 7,51 punti, 211. posizione. La quarta piazza di Openjobmetis vale 7,43 punti (229. posto) e 630 addetti. Al quinto posto si piazza Compass Staccate decisamente Randstad e Gi group con punteggi più bassi, rispettivamente 7,2 e 7,09 punti. Ancora più sotto l'agenzia italo svizzera Adecco, pioniera del lavoro interinale in Italia e attiva già a partire dagli anni 90, sue le vetrine con le offerte affisse in vetrina. La società è finita in penultima posizione in tutto il sondaggio al 399. posto. In generale, le agenzie per il lavoro sono state sempre considerate dei sensibili recettori di quanto sta succedendo nel mercato, capaci anche di anticipare le tendenze percependo per prime i segnali di ripresa (o di difficoltà) del Paese e i cambiamenti in atto tra le aziende, che per prime si rivolgono a questa tipologia di imprese se hanno necessità di trovare personale adeguato anche di momenti di incertezza sul futuro. Proprio come in questo periodo caratterizzato dalla crisi da Covid e dalla pandemia in atto, che ha già mietuto migliaia di posti di lavoro a tempo determinato. Ma gli alti punteggi che in genere hanno ricevuto questi operatori specializzati fanno pensare secondo gli esperti a un generale apprezzamento per la loro attività e per le iniezioni di flessibilità che possono permettere.

Capgemini si piazza solo in 247. posizione. Pricewaterhouse o Deloitte ancora più indietro. Trampolini di lancio per prestigiose carriere in banca in passato, oggi spesso viste come posti solo di passaggio e con un eccessivo utilizzo dello smart working.

