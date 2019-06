CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGENZIA DELLE ENTRATEVENEZIA Compravendite immobiliari in aumento nel Nordest ma calano i prezzi. La città di Venezia conferma il suo primato con il valore medio più alto: con 2.597 /m2 distanzia significativamente tutti gli altri capoluoghi con quotazioni ancora inferiori ai 2mila /m2. Belluno e Verona vedono aumentare le quotazioni, in calo invece in tutto il Friuli Venezia Giulia dove spicca il dato di Udine per le acquisizioni. Secondo lo studio dell'Agenzia delle Entrate, 2018 ancora positivo per le compravendite di abitazioni in Veneto...