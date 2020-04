L'INTERVENTO

ROMA Sette canali Telegram chiusi, la promessa dell'intervento della Magistratura come per il pezzotto e la necessità di nuove norme. Ieri l'Agcom è intervenuta come poteva contro la pirateria editoriale diffusa su Telegram, e cioè attraverso una app russa di messaggistica istantanea simile a WhatsApp che è diventata il centro di smistamento italiano di quotidiani e riviste gratis in rete.

Come ha spiegato l'Autorità, il cui intervento è stato sollecitato dalla Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) che «ha chiesto la rimozione di tutte le edizioni digitali di testate pubblicate su alcuni canali», viene riconosciuta la gravità del problema ma intervenire in tal senso non è del tutto possibile. In pratica perché Telegram non sia più il paradiso dei pirati editoriali ci vorrà del tempo perché servirà modificare le leggi. Intanto Agcom punta a frenare il fenomeno coinvolgendo, attraverso la Magistratura, sia la Polizia postale che la Guardia di finanza affinché perseguano gli utenti che caricano e condividono sulla piattaforma le copie dei giornali proprio come già avviene per il cosiddetto pezzotto con le trasmissioni delle tv private. Per vederne gli effetti però, anche in questo caso, ci sarà bisogno di tempo. Per il momento l'unico risvolto concreto ottenuto grazie al dialogo tra l'Autorità e i vertici dell'applicazione russa che ha scelto di collaborare, è stata la rimozione di 7 degli 8 canali segnalati dalla Fieg.

LA RETE

Si tratta dello smantellamento della rete di pirateria esistente fino alla scorsa settimana. In realtà però è una vittoria a metà perché, come è noto, tra le regole non scritte di Internet c'è quella che bloccare un sito - o una chat in questo caso - non significa fermarne i servizi o i contenuti. È semplicissimo aprire un nuovo canale ed iniziare a pubblicizzarlo. Addirittura è ormai prassi farlo prima che le autorità intervengano e chiedere agli utenti di iscriversi in modo da avere un porto sicuro in cui continuare a diffondere contenuti illeciti fin da subito. Non a caso, a un rapido controllo, già nella serata di ieri molti utenti-pirati di Telegram hanno solo spostato le proprie attività su nuove chat. Il rischio concreto quindi è che questo genere di iniziative abbia effetti relativi.

Tutto ciò non è che ulteriore conferma di quanto suggerito da Agcom: le leggi italiane ed europee in merito vanno riviste. Stabilito il «carattere illecito» di quanto avviene su Telegram e «del grave danno che ciò arreca all'industria editoriale», il sistema regolatorio è insufficiente. Nonostante l'estensione delle norme per la tutela del diritto d'autore anche alla rete, ad oggi né si prevede la possibilità di intervenire con «la rimozione selettiva dei soli contenuti illeciti» pubblicati da siti che non hanno i server in Italia né si consente di chiudere quegli stessi siti. Per cui da un lato è impossibile impedire che le copie vengano diffuse attraverso Telegram perché questo tipo di azione «comporterebbe l'impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto» della Ue. Dall'altro è anche impossibile, sempre per le direttive europee, «la disabilitazione dell'accesso alla piattaforma». Questa infatti «deve rispondere a criteri di proporzionalità» che nel caso specifico non sussistono.

Per legittimare un intervento diretto di Agcom nei confronti di Telegram quindi serve «una modifica della normativa primaria» che consentirebbe di considerare stabiliti in Italia gli operatori che qui «offrono servizi». Questo tipo di norma permetterebbe all'Autorità di ordinare a Telegram di cancellare i contenuti illeciti e ritenerla responsabile qualora non lo facesse. In pratica viene richiesta una sostanziale rivoluzione rispetto a quanto stabilito dalla Ue sul commercio elettronico. Ma è un passo necessario per salvaguardare l'industria editoriale, il pluralismo dell'informazione e il giornalismo di qualità.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

