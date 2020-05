L'INTERVENTO

ROMA Un catalogo da centinaia di migliaia di opere letterarie, 26 canali Telegram e 350mila utenti coinvolti. Sono i numeri del nuovo fronte di guerra aperto ieri dall'Agcom contro la pirateria digitale che sfrutta l'app di messaggistica istantanea. L'Autorità garante ha infatti avviato un procedimento per violazione del copyright che ha portato alla chiusura di 26 canali attivi sulla piattaforma. Si tratta di chat simili a quelle di WhatsApp in cui ignoti mettevano a disposizione di 350mila utenti libri in formato ebook o pdf. Edizioni digitali di opere letterarie che risultavano fruibili integralmente e in pochi passi: bastava iscriversi alla chat e scaricare quanto di proprio interesse sullo smartphone o sul pc. Una pratica illecita che «sta assumendo dimensioni preoccupanti» dice Agcom e che, secondo le stime dell'Ipsos, costa ogni anno all'editoria italiana 528 milioni di euro di danni. Non a caso, a dare il là all'operazione è stata un'istanza presentata all'authority da parte dell'Associazione Italiana Editori (Aie). L'anonimato offerto da Telegram ai suoi utenti in pratica, ha reso la piattaforma il porto sicuro dei ladri di contenuti editoriali. Tuttavia, come già dimostrato dalle operazioni contro canali che diffondevano quotidiani e riviste illecitamente, l'app di proprietà russa con sede a Dubai ha iniziato a collaborare con le autorità italiane bloccando in meno di 24 ore le chat che gli vengono segnalate. Non solo, con delle rogatorie internazionali, ora si sta anche cercando di risalire ai gestori dei canali per incriminarli. Francesco Malfetano

