Affitti, Sweetguest compra MyPlace

GESTIONE IMMOBILIAREMILANO La società Sweetguest, leader in Italia nella gestione degli affitti brevi e medi, partner ufficiale di Airbnb, ha completato il processo di acquisizione di MyPlace, azienda specializzata nella gestione e messa a reddito immobiliare attraverso la formula vuoto per pieno, nota anche come rent to rent o affitto garantito.L'importante operazione consente al gruppo Sweetguest di consolidare la leadership a livello nazionale e la propria posizione di partner di riferimento per gli investitori immobiliari privati e...