Aeroporto di Trieste, in pista solo F2i

INFRASTRUTTUREVENEZIA Aeroporto di Trieste: un solo gruppo in corsa per il 55%. Si tratta del fondo F2i che controlla attraverso società partecipate circa il 40% del traffico aereo italiano. L'operazione si dovrà perfezionare nei prossimi mesi per una cifra di partenza di 32,5 milioni. Soddisfatto il presidente di Aeroporto Fvg, Antonio Marano: «Poter entrare a far parte del più grande network aeroportuale italiano ci consentirà di raggiungere più facilmente gli obiettivi fissati dal piano industriale offrendo al territorio uno scalo...