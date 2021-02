INFRASTRUTTURE

VENEZIA Assicurazioni, banche, ma il grande amore non si scorda mai. Enrico Marchi è in piena azione. Aperto il fronte delle acquisizioni con Banca Profilo e lanciato il progetto di costruire un nocciolo duro in Cattolica, è pronto a tuffarsi anche in un'altra operazione di svolta: l'acquisizione del controllo della società Catullo che gestisce gli aeroporti di Verona e Brescia. Oggi Save è al 41% del capitale. Il 47% è in mano ai soci pubblici di Aerogest (Comune, Provincia e Camera Commercio Verona più Provincia Trento), il 2,8% è di Fondazione Cariverona. Il patto di sindacato tra Aerogest e Save, scaduto più volte, è stato rinnovato fino a fine marzo. Come per la Fiera di Verona (che ha appena lanciato un aumento da 30 milioni), anche il Catullo ha necessità di capitali freschi per ammodernare lo scalo e ripianare le perdite 2020 di 13 milioni dopo i 2 milioni di utili 2019 (passeggeri crollati da 3,6 a 1 milione a Verona). Il cda ha chiesto l'immediata ricostituzione del capitale sociale. I soci pubblici però non hanno fondi a disposizione. «Siamo pronti a sottoscrivere l'aumento capitale e fare quello che serve per far decollare la nuova aerostazione a Verona - spiega Marchi, presidente di Banca Finint e Save, la società che gestisce gli scali di Venezia e Treviso -. Il clima mi sembra migliorato, il tempo è servito a far capire che noi vogliamo sviluppare l'aeroporto di Verona non appena si tornerà a una situazione normale. C'è l'esigenza di disporre di mezzi adeguati per rifare l'aerostazione con il progetto Romeo. Noi siamo disponibili. Ricordo che nel 2014-2015, quando nessuno voleva investire e la società del Catullo era tecnicamente fallita, i 40 milioni li abbiamo messi noi». Paolo Arena, presidente dello scalo, avverte che «ora c'è bisogno di una governance chiara, con un orizzonte temporale di 3-5 anni per poter lavorare con tranquillità sul piano di ricostruzione».

PERPLESSITÀ

A Verona però non tutti sono convinti di quest'operazione debba finire con l'atterraggio di Save in maggioranza. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Leonardo Ferrari, chiede che i soci pubblici «prendano in mano la situazione». «Aerogest è una società a fine corsa. I soci pubblici potrebbero ricapitalizzarla e darle la possibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale del Catullo. Ma con quali risorse? - avvertono Nicola Fiorini, presidente dell'Istituto Adam Smith di Verona, e Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal -. A questo punto l'aumento di capitale verrebbe sottoscritto pressoché integralmente da Save. L'interesse pubblico esige che il 47% del Catullo venga venduto al miglior offerente, mediante un'asta. Meglio ancora associando altri piccoli soci per vendere la maggioranza. Sarà Save il miglior offerente? Non c'è problema. Ma è un dovere morale e giuridico valorizzare al massimo il patrimonio dell'ente». Fondazione Cariverona, in passato critica, oggi è pronta a fare la sua parte subito: «Ma serve un progetto industriale vero. Non abbiamo pregiudiziali su Save, l'importante è che la visione strategica dell'aeroporto rimanga ancorata alla crescita del territorio oltre che alla ricerca della redditività», avvertono fonti vicine all'ente. Disponibili all'aumento anche Provincia Bolzano e Comune Villafranca.

