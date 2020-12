I DATI

ROMA Nell'anno più difficile per il trasporto aereo, affossato dalle restrizioni ai voli per il covid, il sistema aeroportuale italiano si avvia a chiudere il 2020 con un calo del traffico di circa il 75%: vale a dire non più di 53 milioni di passeggeri, poco più di un quarto dei livelli del 2019. La stima è di Assaeroporti, che teme il rischio di ricadute sull'occupazione e chiede che il settore venga aiutato a «resistere», e che si cominci a pensare fin da ora a misure perché possa trovarsi pronto nel momento in cui potrà ripartire.

I NUMERI

Gli ultimi numeri ufficiali pubblicati da Assaeroporti sul mese di novembre descrivono un calo del 90% dei passeggeri rispetto al 2019, con una perdita di 130 milioni di viaggiatori tra marzo e novembre. Le ultime stime di dicembre confermano il trend: -90% nelle prime due settimane e -80% nella terza settimana, grazie soprattutto alla concentrazione dei viaggi prima del lockdown. A preoccupare di più sono le possibili ripercussioni sull'occupazione dopo che finora i lavoratori sono stati protetti dagli ammortizzatori sociali, con la cig straordinaria che arriverà fino a marzo 2021.

