CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AEREIVOLOTEA: ROTTAVENEZIA-LIONEA PARTIRE DA OTTOBRELa compagnia aerea low cost Volotea ha annunciato l'avvio della nuova rotta Venezia-Lione dal prossimo 18 ottobre. Il volo avrà due frequenze settimanali, ogni venerdì e domenica, con un'offerta di 6.400 posti già in vendita attraverso i tradizionali canali di vendita della compagnia. A Venezia, la più grande delle 13 basi del vettore in Europa, Volotea ha trasportato 4,2 milioni di passeggeri dall'inizio della sua attività nel 2012, e per il 2019 propone 816.000 posti in vendita....