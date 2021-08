Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROMA Parte la stretta sulle low cost. Scatterà tra pochi giorni, esattamente il 15 agosto, il divieto per le compagnie aeree di far pagare gli extra costi ai genitori per sedersi accanto ai figli minori o agli accompagnatori di persone disabili o a mobilità ridotta. Stop quindi, come chiesto dall'Enac, l'Ente per l'aviazione civile, ad una pratica particolarmente odiosa ed ora anche illegittima. Chi cercherà di sottrarsi al nuovo...