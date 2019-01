CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADVISORTREVISO Community, gruppo di reputation management fondato e guidato da Auro Palomba, si posiziona come prima realtà italiana per valore delle operazioni finanziarie seguite come advisor di comunicazione. Ad affermarlo è il Global Report 2018 di Mergermarket, osservatorio privilegiato di intelligence finanziaria che stila il più autorevole monitor delle operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) a livello mondiale e censisce gli advisor finanziari, legali e di comunicazione che vi sono coinvolti.Si tratta di un riconoscimento...