MASER Addio alla stella dell'imprenditoria trevigiana. Venerdì è morto Sante Mazzarolo, fondatore nel 1963 della Alpinestars, in italiano stelle alpine, di Maser. Malato da tempo, Mazzarolo si è spento a 90 anni nella sua casa in paese. Lascia la moglie Dolly e i tre figli: Gabriele, che dell'Alpinestars è ora amministratore delegato, Gloria e Lucia, pure impegnate nell'attività di famiglia. Mazzarolo fondò Alpinestars da semplice artigiano.

Negli anni, l'impresa è divenuta un'eccellenza internazionale nel settore dell'abbigliamento protettivo e delle attrezzature tecniche nel mondo delle due e quattro ruote. La storia dell'Alpinestars inizia nel 1963 con la produzione di scarpe per escursioni e scarponi da sci. Poi nasce il moderno stivale da motocross. L'apice si ha negli anni 90 con la realizzazione di indumenti protettivi per sportivi, come le tute in pelle e i guanti per piloti di Formula 1, MotoGp, Wec e Nascar. L'azienda è sbarcata anche a Los Angeles e Tokyo, mantenendo comunque il suo cuore pulsante in Italia, con sedi e laboratori di ricerca e sviluppo ad Asolo e Maser. Nota la partnership, avviata circa 10 anni fa, col team di F1 Red Bull, ma la stella alpina era pure su guanti e tuta di Jenson Button, campione del mondo 2009, e sull'abbigliamento dell'ex iridato Ferrari Kimi Raikkonen, ai tempi in cui Iceman correva per la Lotus. Passando alle due ruote, veste Alpinestars anche Marc Marquez, campione in carica di MotoGp.

Sante Mazzarolo apparteneva a quella generazione che, nel dopoguerra, si rimboccò le maniche creando colossi imprenditoriali in grado di sviluppare idee innovative. Nella sua vita ha affrontato la prova più dura quando perse una figlia di 7 anni. Tante le sue passioni, su tutte quella degli olivi, piantati nella proprietà collinare a Coste. Molto religioso, andava sempre a messa e in chiesa aveva anche suonato l'organo. Il cordoglio dell'imprenditoria locale è espresso da Patrizio Bof, presidente dell'associazione Sportsystem: «Alpinestars è un'impresa internazionale che ha saputo mantenere le radici nel nostro territorio. Sante vi ha dato slancio e immagine, è un bene che i figli stiano continuando l'attività, il ricambio generazionale è importante per non perdere il tessuto imprenditoriale che ci appartiene».

Federico Fioretti

