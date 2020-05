PADOVA È stato un imprenditore vincente e innovativo, una persona amata a rispettata da chi ha avuto modo di conoscerlo e operare con lui. E per i padovani, soprattutto l'ultimo presidente capace di portare il Padova in serie A. Marino Puggina è scomparso l'altra notte nella sua casa a Rubano all'età di 99 anni. E proprio quello del secolo di vita, che avrebbe festeggiato il 18 dicembre, è forse l'unico traguardo che il Commendatore non è riuscito a raggiungere, in una vita ricca di affermazioni e successi. Per tutti una persona umile, ma al tempo stessa concreta e con le idee chiare, capace di toccare i tasti giusti con i propri collaboratori in ambito sportivo e imprenditoriale. Nel 1959, seguendo l'attività di famiglia nel settore alimentare, ha portato in Italia il marchio del gruppo internazionale Spar, fondando con la società Padis insieme alle famiglie Giordani, Miatello e Toffano la sezione di Veneto e Ferrara. Tale realtà è poi cresciuta con enormi riscontri fino a diventare un punto di riferimento della grande distribuzione a livello nazionale. L'esperienza si è conclusa nel 1995 con la sua cessione ai referenti dell'Austria del gruppo. «Negli anni Sessanta ricorda Paul Klotz, amministratore delegato del gruppo ora denominato Aspiag Service - non si parlava ancora di supermercati per cui Puggina è stato un vero pioniere nel settore, tanto che il secondo punto vendita nazionale Despar fu aperto proprio a Padova alla Sacra Famiglia per sua iniziativa. Aveva capito l'importanza di una collaborazione internazionale, con una mentalità proiettata al futuro. Una volta ceduta l'attività a Spar Austria - prosegue - non ha più messo piede in sede e non ha voluto un ruolo onorario, lasciando spazio ai figli, ma ha continuato a darci utili consigli e qualche giusta critica, restando sempre al suo posto». I suoi anni alla presidenza del Calcio Padova, dal 1986 al 94 (nel club è entrato il 12 ottobre 1985) sono coincisi con la fase d'oro della recente storia biancoscudata, con la promozione in serie B al primo tentativo, sotto la guida di Adriano Buffoni e la sua promessa mai più serie C da lui rispettata in pieno. Per la squadra furono annate da protagonista nel torneo cadetto, e dopo 32 anni di attesa il ritorno in serie A. Puggina è stato un presidente illuminato e all'avanguardia, ma al tempo stesso passionale e ricco di umanità. Il funerale si svolgerà martedì alle 11 alla basilica di Santa Giustina. Andrea Miola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

