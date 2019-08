Addio a Ferdinand Piech patriarca della Volkswagen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOROMA Si è spento all'improvviso, a 82 anni, Ferdinand Piech, il gigante dell'auto tedesca che ha fatto grande il gruppo Volkswagen, globalizzandolo, ed entrando lui stesso nella leggenda del settore con un stile autoritario e a tratti spietato. Il manager si è sentito male domenica sera in un ristorante di Aschau, in Baviera. Ha ordinato un aperitivo, ha chiesto un bicchier d'acqua e un'aspirina ed è crollato, spirando poi in ospedale. Entrato nel 1972 all'Audi, nel 1988 ne diventa numero uno. Poi amministratore delegato di...