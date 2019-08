Addio a Fabrizio Saccomanni banchiere e ministro del Tesoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA È scomparso ieri all'ora di pranzo, all'improvviso in Gallura, Sardegna, dove era in vacanza Fabrizio Saccomanni. Economista, 76 anni, presidente di Unicredit e vicepresidente Abi, era stato in trincea fino all'ultimo, dopo una vita intensa in Bankitalia dove si è formato, con una parentesi al Fondo monetario, fino a diventare direttore generale sfiorando l'ascesa a Governatore. E' stato anche Ministro del Tesoro. Due giorni fa, l'economista romano, aveva partecipato alla conference call per illustrare i conti semestrali...