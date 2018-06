Addio a Carniti, l'ex leader Cisl protagonista nell'84 dell'accordo che bloccò la scala mobile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOROMA «È come se mancasse una parte di me». Ieri Pierre Carniti, storico leader della Cisl, è morto in ospedale a Roma. Aveva 81 anni e soffriva da tempo. Tra i numerosissimi ricordi, commenti e condoglianze, il più toccante è quello di Giorgio Benvenuto, ex leader Uil e storico collega di Carniti, ai tempi di vertenze e trattative che hanno cambiato profondamente il mondo del lavoro nel nostro Paese. Con loro c'era un altro grande del sindacato, Luciano Lama (deceduto nel 1996). A quei tempi era normale, riferendosi al sindacato,...