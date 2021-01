IL NUOVO VERTICE

ROMA Andrea Orcel davanti a Flavio Valeri. È lo scenario che si prefigura per la volata finale della nomina del nuovo amministratore delegato da Unicredit al posto di Jean Pierre Mustier. È una scelta da cui dipende il riposizionamento della banca paneuropea, basata a Milano, all'interno del processo di consolidamento del sistema bancario italiano. Ieri pomeriggio, in videoconferenza, si è riunito il comitato nomine presieduto da Stefano Micossi, di cui fa parte il presidente designato Piercarlo Padoan. Nella short list ci sarebbero Orcel, Valeri, Fabio Gallia, Diego De Giorgi e Carlo Vivaldi. E su di loro si svolgerà la fase conclusiva costruita su colloqui bilaterali con il comitato nomine in vista della decisione del 10 febbraio. L'orientamento che si sta consolidamento riguarda i primi due e, in particolare Orcel. Dalla parte del banchiere nato a Roma giocano molti fattori, a partire dal gradimento di alcuni grandi investitori internazionali e delle fondazioni. Su di lui non ci sarebbero obiezioni nè dal Tesoro nè dalla Delfin.

BANCO BPM FREDDO

Il cda predilige chi può dare una spinta sulle strategie, anche perché c'è da negoziare l'operazione Mps, dove il Tesoro ha indetto un processo competitivo con data room, al quale potrebbe invitare anche Banco Bpm. Ieri al cda Giuseppe Castagna ha fatto un'informativa sulle opzioni, tra cui Bper, e riguardo Siena, se arrivasse un invito schiererà Citi e Lazard per garbo istituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

