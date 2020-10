La crisi Covid taglia i consumi e spinge il risparmio degli italiani che possono permetterselo mentre persiste comunque una parte in gravi difficoltà. È quanto emerge dalla ricerca AcriI-Ipsos in vista della giornata del risparmio in cui si sottolinea comunque come la gran parte (63%) prediliga la liquidità. Per il presidente Acri, Francesco Profumo, «c'è una grande polarizzazione fra gli italiani» e «questo aumento del risparmio non accresce gli investimenti e non è un motore di sviluppo». Cresce infatti «la percentuale di italiani che risparmia senza troppe rinunce (58%) e che guarda con soddisfazione agli ultimi 12 mesi, i cui si è accresciuto l'accantonamento di riserve». Per la prima volta, in quasi vent'anni, due terzi degli italiani (65%) sono molto o abbastanza soddisfatti della propria situazione economica e, più della metà, non ha registrato difficoltà nel mantenere il tenore di vita. «Evidenti le contraddizioni» maturate, sottolinea la ricerca. Da una parte c'è una ritrovata fiducia, per il senso di tranquillità indotto dall'incremento dei

risparmiatori e da un ridimensionamento delle aspettative». D'altra parte, «la preoccupazione spinge alla cautela su consumi e investimenti». In questo contesto si acuiscono le differenze. Ma l'82% degli italiani non avrebbe problemi a far fronte a spese impreviste

di a 1.000 euro.

