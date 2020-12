IL RILANCIO

VENEZIA Acqua Vera torna ufficialmente in mani italiane: i Quagliuolo finalizzano l'acquisizione da Sanpellegrino (gruppo Nestlè), stretto riserbo sulla cifra dell'operazione. La famiglia proprietaria della Sicon (società italiana contenitori), azienda che da più di trentacinque anni è attiva nella produzione di preforme in plastica Pet per acque minerali e soft drink, ha acquisito lo storico marchio di San Giorgio in Bosco (Padova) fondato nel 1979 da Lino Pasquale e passata nel 2005 alla multinazionale svizzera Nestlè.

I Quagliuolo gestiranno il rilancio insieme a un gruppo di manager del settore, alcuni diventati anche azionisti di una società di nuova costituzione, la AQua Vera spa. A ricoprire il ruolo di amministratore delegato Fabrizio Quagliuolo, fondatore di Sicon, uffici a Milano e stabilimento a Messina. Le attività commerciali, strutturate con una nuova organizzazione di vendita, saranno dirette da Marco Franzoso, già direttore commerciale di Acqua Fiuggi e di Sangemini, supportato da manager del settore come Luca Maggi, ex San Benedetto, focalizzato sul canale della grande distribuzione, e Alberto Ventriglia, prima in Ferrarelle, che si occuperà sul canale ho.re.ca., cioè hotel e locali di ristorazione. A presiedere il cda Pierluigi Tosato, già Ad del gruppo San Benedetto e di altri marchi alimentari come Deoleo e Bolton Food. Oltre a Tosato e ad altri membri della famiglia Quagliuolo - tra cui Giorgio Quagliuolo, presidente Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica - è stato coinvolto come consigliere Claudio Riva, attualmente presidente di Optima Group (attivo nella fornitura di prodotti per gelateria e pasticceria), già alla guida di Stock Italia e Carlsberg Italia.

«L'acquisizione di Acqua Vera rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento delle nostre attività: riportiamo in mani italiane questo importante e storico brand delle acque minerali - ha dichiarato Fabrizio Quagliuolo -. La nostra strategia di crescita si basa sull'integrazione verticale del processo produttivo e sull'ampliamento della gamma prodotti con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, per continuare a garantire la presenza sulle tavole dei consumatori di quella che per storia, qualità e caratteristiche è considerata una delle acque minerali migliori in Italia».

In pratica l'entrata di Sicon nella società padovana permetterà l'integrazione della filiera produttiva e lo sviluppo di importanti sinergie nella fornitura degli stabilimenti di Castrocielo (Frosinone) e Santo Stefano Quisquina (Agrigento), acquisiti da Aqua Vera nell'ambito dell'operazione. In questi stabilimenti l'attività proseguirà nel segno della continuità e del mantenimento dei livelli occupazionali, così da assicurare una transizione efficace e garantire gli attuali livelli di qualitàe sicurezza alimentare e ambientale. Nello stabilimento di San Giorgio in Bosco (Padova) la produzione sarà affidata a Sanpellegrino, che rimarrà proprietaria dello stabilimento e opererà per Aqua Vera sulla base di un accordo di co-packing.

Sicon è stata fondata nella provincia di Messina (Pace del Mela) e nel 1983 inizia la produzione di preforme in Pet. Dal 2001 al 2008 Sicon è azionista con una quota di minoranza del capitale sociale di Socib (imbottigliatore della The Coca-Cola Company) con coinvolgimento nelle operazioni di produzione e distribuzione. Dal 2008 in poi, inizia per Sicon un nuovo processo di trasformazione dedicando la produzione alle sole preforme. Vengono effettuati ingenti investimenti per incrementare la produzione e portarla ai massimi livelli qualitativi. Sicon oggi produce 800 milioni di preforme all' anno con un diversificato portafoglio clienti.

Acqua Vera è un brand importante nel mondo delle acque minerali, con un fatturato di circa 80 milioni e un volume di vendite annuo che è intorno agli 800 milion

I fondi di debito gestiti da Tenax Capital hanno partecipato al finanziamento dell'operazione. Oaklins Italy ha agito in qualità di advisor finanziario della famiglia Quagliuolo, mentre Vitale&Associati ha assistito Sanpellegrino. Lo studio Nascimbene & Partners ha curato gli aspetti legali dell'operazione e lo studio Biscozzi Nobili Piazza quelli fiscali e contabili.

