Accordo vicino per l'Ilva La trattativa nella notte

LA VERTENZAROMA La notizia buona per l'Ilva è: il tavolo non si è rotto alle prime difficoltà. È stato sospeso per un paio di ore, ma poi è ripreso e nella tarda serata di ieri l'intenzione di tutti era quella di andare avanti. La cattiva notizia è: sui livelli occupazionali ArcelorMittal ha alzato l'asticella solo un po', restando nel solco di quanto già illustrato all'ultima riunione con l'ex ministro Calenda. Gli assunti passerebbero dai 10.000 concordati con i commissari straordinari a 10.100 subito, per aggiungerne altri 200 entro...