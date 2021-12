PEGNO ROTATIVO

VENEZIA Banca Monte dei Paschi di Siena e Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio hanno stretto un accordo per il pegno rotativo sui prodotti lattiero caseari DOP, con una ricaduta positiva sulle imprese del territorio della denominazione, che comprende il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto, nelle province di Belluno, Treviso, Padova e Venezia. La collaborazione è finalizzata a sostenere il processo di valorizzazione della produzione del formaggio Montasio, nell'attuale momento di grave crisi di liquidità delle imprese singole o associate, dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19 ancora in atto.

Il pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari Dop o Igp è uno strumento finanziario ormai rodato nel settore lattierocaseario e in quello dei prosciutti di qualità, ora esteso anche ai prodotti vitivinicoli. Questa particolare forma di pegno fornisce l'opportunità per l'azienda di dare come garanzia i propri prodotti senza però perderne il possesso, lasciando così la possibilità di svolgere sui beni vincolati le attività di manipolazione o di stagionatura necessarie al perfezionamento del procedimento di produzione. L'azienda produttrice può, inoltre, sostituire le merci sottoposte al pegno con altre senza la necessità di rinegoziare il prestito, puntando sulla qualità del formaggio certificato.

