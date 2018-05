Accordo stellato tra Alajmo e gli hotel di lusso sudafricani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTESAVENEZIA Ecco il perché di quel viaggio di qualche settimana fa, in Sudafrica, che Raffaele Alajmo ha documentato giorno dopo giorno su Instagram. Svago e business, dunque, se è vero che proprio in quella occasione è stato raggiunto un accordo con il gruppo di hotel di lusso Leeu Collection, entrato con una quota del 10% in Alajmo Spa, l'azienda familiare dei fratelli padovani: Massimiliano, il più giovane chef al mondo ad aver ricevuto, nel 2002, a soli 28 anni, le tre stelle Michelin, e Raffaele, amministratore delegato. È...