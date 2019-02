Accordo Mise-Huawei sugli apparati per il WiFi pubblico in 3.500 Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La decisione, secondo rumors di mercato, sarebbe stata presa in fretta. Prima che le nubi che si stanno addensando anche in Italia sulla massiccia presenza del colosso cinese Huawei, muovano a tempesta. Gli Stati Uniti premono sul governo perché impedisca che le nuove reti dei cellulari, quelle 5G, vengano costruite con componenti delle società cinesi. Un rischio, sostengono, per la stessa sicurezza nazionale. Il governo per ora nicchia. Prende tempo. Ma dall'altro lato starebbe chiudendo alcune forniture pubbliche proprio con...