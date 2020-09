ACCIAIO

UDINE La tecnologia innovativa del Gruppo internazionale Danieli di Buttrio, in Friuli Venezia Giulia, consentirà di costruire in Russia il primo impianto a ciclo integrale nella regione paneuropea, con l'abbattimento del 64% delle emissioni di anidride carbonica. Sarà un impianto senza carbone, alimentato cioè a gas naturale, con la possibilità di utilizzare fino al 30% di idrogeno. Una commessa da 430 milioni che rafforzare la partnership con Omk, leader nella produzione di acciai piani di nicchia. Tecnicamente si tratta dell'impianto Drp Direct reduction plant per la produzione di 2,5 milioni di tonnellate di Dri (da pallet di ossido di ferro) che verrà caricato nel forno elettrico dell'acciaieria per la produzione finale di 1,8 milioni di tonnellate di tubi per applicazioni petrolifere artiche.

La firma dell'accordo tra Danieli e Omk è avvenuta ieri in una diretta Trieste-Mosca, con un'alta rappresentanza istituzionale a sancire l'importanza della collaborazione e della partita. La realizzazione di questo impianto per Omk significherà sostituire l'intero ciclo di una fabbrica siderurgica, creare 2mila nuovi posti di lavoro e aumentare il Pil della regione russa in cui sarà attivo di circa il 5 per cento. L'investimento complessivo di Omk è di 1,5 miliardi, mentre la fornitura della multinazionale friulana vale 430 milioni. È previsto che l'impianto venga avviato nel 2024.

