L'INCHIESTA

MILANO La Consob accende un faro sul processo di formazione degli accordi che hanno portato le Generali a diventare il primo azionista di Cattolica allo scopo di verificare che non sia stato commesso, da parte dei molti soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione, un abuso di informazioni privilegiate. La divisione mercati dell'authority di Borsa ha chiesto a Cattolica e Generali i dati di tutti i dipendenti, collaboratori ed esponenti coinvolti nel progetto, di tutti i consulenti legali, fiscali e finanziari assoldati, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, delle modalità e dei tempi del suo conferimento, nonché di tutti gli esponenti e dei consulenti di società, diverse da Generali, con cui Cattolica sia eventualmente entrata in contatto nella sua ricerca di un cavaliere bianco.

Allo scopo di circoscrivere lo spettro delle persone a conoscenza della trattativa, quando ancora era riservata, Consob ha chiesto anche una ricostruzione della cronologia di tutte le attività, gli incontri, i contatti, anche informali, che hanno portato all'intesa, incluse telefonate e scambi di mail. In occasione dell'annuncio dell'accordo con Generali il titolo Cattolica, che era crollato a 3,4 euro all'inizio di giugno dopo la notizia della richiesta dell'Ivass di ricapitalizzare, si era riportato a ridosso dei 5 euro, guadagnando in una sola seduta il 38%, spinto dall'impegno di Generali a sottoscrivere un aumento riservato da 300 milioni a 5,55 euro ad azione.

