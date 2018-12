Accenture compra Sec e scommette su Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZI INFORMATICIPADOVA Il Con l'acquisizione dell'80% del Sec di Padova da Banca Intesa, il gruppo Accenture punta a crescere una piattaforma avanzata e innovativa per il settore bancario. Accenture acquisirà inoltre anche le quote restanti di Sec Servizi attualmente in mano ad altri azionisti come la bolzanina Volksbank.Questa operazione consentirà ad Accenture di affermarsi come leader nei servizi innovativi per il settore in Italia, servendo l'attuale base clienti di Sec Servizi, che include tra gli altri Intesa Sanpaolo. Intesa...