IL CASO

BELLUNO Rilancio Acc, Cisl sul piede di guerra: chiesto un intervento immediato del governo e il via libera delle banche al prestito ponte. Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti sarebbe pronto a incontrare i lavoratori tra una settimana e per ora sembra accantonata l'idea di una manifestazione di protesta a Roma.

«Ci aspettiamo un radicale cambio di passo dal presidente Draghi e dal ministro Giorgetti: subito la costituzione di Italcomp e l'intervento delle banche, la vertenza può essere risolta con una ferma volontà politica», dichiara il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis dopo un incontro con i dirigenti sindacali della Fim-Cisl di Belluno e Treviso: «L'Acc è dall'inizio dell'anno che attende il via libera dalle banche per il finanziamento della liquidità necessaria a pagare gli stipendi ai 350 dipendenti e ai fornitori già dal prossimo mese. L'azione intrapresa dal commissario Castro, con il coinvolgimento della Rsu aziendale, ha permesso di ridare fiato all'attività industriale e raccogliere ordini per un valore di 2,5 milioni di euro di compressori».

RIPRESA

Per il sindacalista, «questa ripresa permette di sostenere il progetto del polo italiano dei compressori che coinvolgerebbe anche i 400 lavoratori dell'ex Embraco di riva di Chieri, che proprio in questi giorni hanno ricevuto la lettera di licenziamento dal curatore fallimentare». In questo quadro, continua Nobis, «chiediamo con urgenza al ministro dello Sviluppo economico Giorgetti l'apertura della procedura per la costituzione della società ItalComp, il cui progetto è stato sostenuto dalla sottosegretaria al Mise Alessandra Todde e dalle Regioni Veneto e Piemonte, dall'altra l'intervento del premier Draghi nei confronti di Unicredit, Intesa San Paolo e Ifis per valutare il prestito ad Acc, coperto a garanzia con l'intervento di Sace, che permetta di evadere i 2,5 milioni di compressori e sostenere l'inizio della nuova società ItalComp». Il tempo per salvare la Acc sta scadendo proprio quando la pandemia ha messo in luce la necessità per molti cicli industriali di avere filiere corte d'approvvigionamento. L'Asia ai tempi del Covid è troppo lontana. «La reindustrializzazione del compressore potrebbe anche diventare traino per il ritorno in Italia della realizzazione di altri prodotti della componentistica dell'elettrodomestico che in questi giorni non riesce a evadere gli ordini per mancanza di numerosi pezzi prodotti in Cina e nell'Est Europa».

