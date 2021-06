Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Acc, si muove la politica ai massimi livelli e il ministero dello Sviluppo firma il decreto per aprire le linee di credito con garanzia Sace.L'annuncio è arrivato dal ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà, bellunese: «Il decreto per dare attuazione all'articolo 37 del decreto Sostegni è stato firmato dal Mise: ora manca il passaggio finale al Mef e poi la valutazione della Corte dei Conti e della...