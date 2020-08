LA CRISI

BELLUNO Acc, unico impianto industriale in Italia a produrre compressori per la refrigerazione domestica, torna sull'orlo del precipizio dopo il no delle banche, formalizzato ieri, a garantire un prestito di 12,5 milioni di euro necessari per traghettare l'azienda verso la salvezza. Il prestito sarà garantito al 100% dallo Stato, una volta completata la procedura per l'attivazione della Legge Prodi-bis che deve passare per le maglie europee sugli aiuti di Stato.

In una nota all'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, il commissario straordinario Maurizio Castro, nominato per ritraghettare fuori dalla tempesta il sito zumellese dopo il crac di Acc Compressors che nel 2013 lasciò un buco da 450 milioni del quale nessuno è stato ritenuto penalmente responsabile, ha chiaramente detto che «la liquidità a disposizione basterà fino a fine settembre».

Castro, in questi mesi, ha riempito il portafoglio ordini e fatto salire la produzione del 13,2% (1,8 milioni di pezzi nel 2020), riassumendo anche personale licenziato dalla gestione cinese Wanbao passato ora da 290 a 305 unità. L'obiettivo, ambizioso ma ritenuto possibile, è quello di riprendersi il mercato europeo, spezzando il duopolio asiatico Jiaxipera-Nidec. Il gruppo Wanbao annunciò nel settembre scorso la sua uscita di scena, dopo l'ingresso a fine 2014, per eccesso di debito e carenza di prospettive. Una caduta che lo stesso Castro ha sempre addebitato ai mancati investimenti in tecnologia e ricerca, come invece era previsto nel Piano industriale.

I sindacati sono già pronti a scendere in campo, occupando le filiali delle banche interpellate dalla Regione Veneto ancora il 7 luglio scorso: Ubi, Mps, Intesa San Paolo, Iccrea, Ifis, Unicredit. Nessuno ha intenzione di mollare. Lo anticipa anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà che a Borgo Valbelluna, sede di Acc, è di casa. Spiega che nel caso Acc è stato coinvolto anche il premier Giuseppe Conte. «Prendo atto con rammarico - chiosa il ministro - della decisione delle banche. Ma si va avanti».

La Donazzan, a stretto giro di posta, convoca per l'8 settembre un nuovo tavolo di confronto. Si dice basita, oltreché «sconcertata» della risposta negativa. «L'obiettivo - spiega in una nota - è quello di approfondire l'approccio del sistema bancario in situazioni di questo genere. Il sistema finanziario dovrebbe rappresentare una leva per far fronte a periodi di crisi economico-industriali, soprattutto se stiamo parlando di aziende strategiche per il Paese, come Acc».

Ma alcune banche, al no secco di altre, contrappongono le proprie ragioni, come Iccrea: «Pur condividendo la validità delle motivazioni socio-economiche e industriali, non riteniamo ci siano al momento i presupposti per un intervento di natura ordinaria tenuto conto del contesto economico, amplificato dalla pandemia, e dei possibili impatti anche sui piani aziendali dalla nostra limitata conoscenza della società con la quale non abbiamo mai avuto relazioni». Ma Iccrea parla anche DI rigore nell'intervenire in situazioni di «stato di insolvenza acclarata». Passaggio contestato ampiamente, perché il prestito serve proprio per coprire le insolvenze in attesa che la Acc torni a camminare con le proprie gambe. Che hanno ben mezzo secolo di storia industriale.

Lauredana Marsiglia

