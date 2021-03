LA PROTESTA

BORGO VALBELLUNA Sono saliti in Municipio ed hanno annunciato di voler occupare la sede comunale fino a quando non avranno risposte. A protestare sono i lavoratori di Acc di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno. I trecento dipendenti da questo mese riceveranno lo stipendio a singhiozzo: la liquidità è finita. Acc, che produce compressori per frigoriferi, si trova in regime commissariale. A guidarla Maurizio Castro. L'azienda, e i sindacati, hanno provato a percorrere la strada dei fondi garantiti dalla legge fallimentare, la Prodi bis, (richiedendo 12,5 milioni di euro) ma nessuna banca si è resa disponibile. Neppure la strada dei fondi destinati alle aziende in crisi per il Covid, garantiti al 90 per cento da Sace, si è rivelata efficace. La stessa azienda è anche racchiusa nel perimetro di Italcomp: il progetto di rilancio, con capitale statale, che prevede la fusione con l'Ex Embraco di Riva presso Chieri. Un piano di investimenti pubblici da cinquanta milioni di euro presentato dall'ex sottosegretario Alessandra Todde (oggi viceministro sempre al Mise) che è bloccato a Bruxelles. La Commissione europea chiede infatti maggiori garanzie per concedere all'Italia la possibilità di intervenire direttamente nel progetto. L'Europa contesta che il compressore non è abbastanza tecnologico e che la Valbelluna non ha problemi occupazionali tali da richiedere un intervento di Stato. In mezzo ci sono loro: i lavoratori che ieri hanno deciso di incrociare le braccia e di trasferire il quartiere generale della protesta all'interno del municipio di Borgo Valbelluna, fino a quando il Mise non li ascolterà. Proprio il municipio di Borgo Valbelluna, oggi occupato dai dipendenti che promettono di non muoversi fino a quando non arriveranno risposte da Roma, è stato ribattezzato la Piccola Chigi dopo che il presidente del consiglio Mario Draghi ha chiamato nell'esecutivo proprio due abitanti di Borgo Valbelluna. Il ministro di Economia e finanza, Daniele Franco, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

