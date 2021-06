Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIROMA «Il quadro regolamentare bancario europeo, concepito in un contesto completamente diverso da quello attuale, presenta delle criticità che vanno assolutamente affrontate per evitare una deleteria restrizione dell'offerta di credito, ed impatti sociali sulle famiglie e sulle imprese». Il direttore generale dell' Abi, Giovanni Sabatini, non ha esitato a parlare di rischio credit-crunch se si correggerà la rotta delle regole Ue,...