ROMA Quarto mandato alla presidenza dell'Abi, l'associazione che riunisce le banche italiane, per Antonio Patuelli. I vicepresidenti sono: Alessandro Vandelli, vicario, (Ad Bper Banca), Francesco Giordano (UniCredit), Giampiero Maioli (Ad Crédit Agricole Italia), Corrado Sforza Fogliani (presidente Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, riconfermato), Camillo Venesio (Ad e Dg Banca del Piemonte).

Come da attese, il banchiere ravennate 69enne di estrazione liberale è stato nominato «per acclamazione» dal comitato esecutivo, eletto da un'assemblea svolta quest'anno in maniera virtuale e senza la parte pubblica a causa dell'emergenza Covid. L'elezione di Patuelli per i prossimi due anni era stata decisa nello scorso autunno quando le grandi banche, cui spettava l'indicazione di un nome secondo il principio di alternanza con gli istituti di minori dimensioni, avevano rinunciato a farlo. L'associazione ha cambiato così lo statuto per permettere i quattro mandati tornando alle regole vigenti prima dello scandalo Mussari nel 2013, anno in cui appunto Patuelli gli era subentrato nella carica.

Imprenditore agricolo, di formazione giuridica e studioso del Risorgimento italiano, Patuelli ha un passato anche nel Pli e come sottosegretario nel governo di Azeglio Ciampi nel 1993 ma la politica è per lui una parentesi chiusa da anni che gli permette però di ben conoscere regole e meccanismi parlamentari.

La Cassa di Ravenna, nella quale esercita la carica di presidente dal 1995, è rimasta tuttavia indipendente e privata e non ha politiche di maxi bonus ai suoi dirigenti. Alcune sue prese di posizione di questi anni hanno suscitato un intenso dibattito come quella di rendere pubblici i nomi dei grandi debitori che hanno messo in crisi le banche. Patuelli insiste poi sulla riduzione del debito pubblico italiano e sulla necessità della concorrenza fra istituti. Convinto europeista ma con Bruxelles non ha esitato a polemizzare per l'atteggiamento di poca flessibilità nel trovare le soluzioni alle crisi e ha chiesto più volte di abolire il bail in.

