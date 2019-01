CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABBIGLIAMENTOTREVISO È stato convocato al ministero dello Sviluppo economico, il primo febbraio 2019 alle ore 10, il tavolo di crisi per discutere della situazione produttiva e occupazionale inerente la società Stefanel. Lo annuncia il Mise in una nota. Nei giorni scorsi la società di abbigliamento era stata ammessa dal Tribunale di Treviso al concordato in bianco, che, spiegavano i consulenti di Stefanel, passerà attraverso «un articolato utilizzo degli ammortizzatori sociali per una razionalizzazione delle attività svolte nella sede...