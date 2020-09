ABBIGLIAMENTO

PONZANO VENETO Benetton riparte dopo la tempesta Covid aprendo a Francoforte e a Mosca.

Dopo l'inaugurazione di un nuovo spazio ad Amburgo lo scorso 25 giugno, aperto ieri a Francoforte un nuovo store United Colors of Benetton, all'interno della nuova costruzione Upper Zeil, in una delle più importanti vie del retail a livello europeo. Entrambe fanno parte di una più ampia strategia di riposizionamento del brand sul mercato tedesco. Strategia che non riguarda solo la Germania, ma anche la Spagna, dove il marchio italiano è entrato per la prima volta nel circuito del noto centro commerciale El Corte Inglés. A Barcellona inoltre sono stati inaugurati gli store, completamente rinnovati nel concept, sulla Diagonal 605 e su Paseo de Gracia due delle strade più note della città. In Russia Benetton, dopo le aperture a Ufa, Astrakhan e Khabarovsk, a fine settembre debutterà a Mosca un nuovo punto vendita situato nel centro commerciale Europolis, rinnovato secondo il Light concept, recente nuovo formato di negozio già utilizzato in alcuni store italiani, e in altri paesi dove il marchio Ucb è presente - sviluppato dal team di progettazione di Benetton Group in collaborazione con l'architetto Tobia Scarpa. Entro la fine dell'anno, nuovi negozi sono previsti anche a Krasnodar e Kazan.

