A Th Resorts la gestione di tre villaggi Valtur

TURISMOPADOVA Il Gruppo Cdp ha deliberato di affidare la gestione alberghiera dei tre villaggi turistici di Ostuni (Brindisi), Pila (Aosta) e Marilleva (Trento) alla società Hotelturist Spa, operatore turistico attivo sul mercato nazionale con il marchio Th Resorts. In particolare per quanto riguarda il resort di Ostuni, l'intesa formalizzata ieri permetterà l'apertura già dalla stagione estiva alle porte. Cdp Investimenti Sgr, proprietaria dei 3 resort ex Valtur attraverso il Fondo Investimenti Turismo (Fit), in questo modo assicura la...