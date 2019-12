A terra 300 aerei, i sindacati ora vanno in pressing sul governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alta adesione allo sciopero di Alitalia con la cancellazione di oltre 300 voli nazionali ed internazionali. Uno sciopero proclamato dai sindacati Fit Cisl, Filt Cgil, Uilt e Ugl Trasporti per protestare contro la mancata soluzione del problema di Alitalia e in generale contro la crisi del settore. Per limitare i disagi Alitalia ha attivato un piano straordinario con l'impiego di aerei più capienti e con l'obiettivo di riproteggere i viaggiatori coinvolti sui primi voli disponibili. «L'alta adesione allo sciopero di Alitalia deve far...