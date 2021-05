Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ARREDAMENTOTREVISO La Lino Sonego, azienda di Pianzano (Treviso), attiva nella realizzazione e vendita di poltrone per grandi strutture che ospitano show sportivi e culturali, si è aggiudicata una commessa per 13mila poltrone «Top comfort» che saranno installate in Gran Bretagna e nell'Europa continentale tra il secondo semestre del 2021 e il primo del 2022.L'accordo è stato raggiunto con la Vue International, società inglese titolare di...