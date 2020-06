FINANZA

MILANO Giornata nera sui mercati mondiali sui timori di una nuovo lockdown da virus con l'indice Euro stoxx 600, che raggruppa i principali titoli quotati sulle Borse del Vecchio continente, che lascia sul terreno il 4,1%. Un calo che si traduce in 328 miliardi di capitalizzazione persi in un'unica seduta.

La sola Piazza Affari, con un calo dell'indice Ftse Mib del 4,81%, ha bruciato 21,6 miliardi. Francoforte perde il 4,39% con il Dax 11.979 punti, Londra il 4,01% con il Ftse 100 a 6.075 punti e Parigi il 4,71% a 4.815 punti.

A picco anche Wall Street. Il Dow Jones cede il 7%. Ma i ribassi sono generalizzati e coinvolgono anche il Nasdaq (- 5,1%), che aveva messo insieme una serie di tre sedute consecutive chiuse su nuovi massimi e aveva oltrepassato quota 10.000 punti per la prima volta. In picvchiata anche lo S&P 500 che lascia sul terreno il 5,8%. A pesare sono i timori per una seconda ondata di contagi in America e l'allarme della banca centrale statunitense Fed che ha sottolineato come le prospettive per l'economia Usa siano molto incerte e io rischi «considerevoli» prevedendo di mantenere i tassi di interesse bassi per anni. Un avvertimento che cade dopo le previsioni nere di Fmi e Ocse sull'occupazione. Anche il petrolio è in calo di oltre il 3% sulla scia ai timori per la domanda. Mini ripresa per l'oro, + 0,7%.

Molto negativo anche l'andamento delle Borse asiatiche, condizionate anche dall'avanzata dell'epidemia in America Latina che preoccupa profondamente l'Oms. Tokyo ha perso il 2,8%, Sydney il 3% e Seul l'1,4%. Giù anche i mercati cinesi.

