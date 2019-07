A Nordest le microimprese hanno il doppio degli addetti delle grandi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAMESTRE Sono micro e sono tantissime ma, soprattutto, sono importanti per l'elevato numero di persone a cui danno un'occupazione. Stiamo parlando delle micro aziende, vale a dire le attività imprenditoriali da 0 a 9 addetti. Anche nel Nordest sono il 95 per cento circa del totale delle imprese presenti sul territorio e danno lavoro a 1 milione di cittadini (pari al 41,6 per cento del totale). Un numero doppio rispetto a quello riferito alle grandi aziende che, segnala l'Ufficio studi della CGIA, assorbono solo, si fa per dire,...